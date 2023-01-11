《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海臨港新片區管委會日前發布《臨港新

片區國際數據產業專項規劃（２０２３－２０２５年）》，提出將探索設立國際數據交易交付研

究中心，開展規範確權、統一登記、集中清算、跨境交付等研究，便利合規國際數據交易、交付

，促進數據要素資源化、資產化、資本化。搭建數字產品國際交易平台，加強數據交易相關的數

字信任體系建設，創新融合大數據、區塊鏈、隱私計算、零信任等技術，構建數字信任基礎設施

，保障可信數據交易服務。

規劃提出，要有序推進數據跨境便捷流動，參與國際數據治理體系建設，推動實施更大程度

壓力測試。積極搭建跨境研發、跨境數字貿易新型功能性平台，建成集數據中心、新型互聯網交

換中心、專用數據通道、跨境數據流動於一體的服務平台。聚焦航運物流、金融服務、跨境貿易

、智能制造、文化創新領域，落戶一批國際企業，形成產業集聚區。

上海市國際貿易學會會長黃建忠表示，數字經濟是一個新賽道，是催生新興產業和傳統產業

轉型升級的重要動力源泉。未來，上海應在數字確權、數據資產評估、交易定價及數字流動、結

算支付等方面建立起先進的制度體系。

