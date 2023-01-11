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AH股新聞

11/01/2023 08:53

《駐滬專電》進博局副局長孫成海：第六屆進博會料將全面線下舉辦

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》２０２３年上海兩會期間，中國進博局副
局長孫成海在接受媒體採訪時表示，第六屆中國國際進口博覽會預計將全面線下舉辦，其中國家
展也將線下舉辦，屆時可能將有大量境外企業入境參展，今年進博會的規模、質量都會提高。
　　他表示，第六屆進博會各項籌備工作正在全面推進，已有逾３００家簽約參展企業，展覽面
積超過１２萬平方米。

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