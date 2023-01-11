《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》２０２３年上海兩會期間，中國進博局副

局長孫成海在接受媒體採訪時表示，第六屆中國國際進口博覽會預計將全面線下舉辦，其中國家

展也將線下舉辦，屆時可能將有大量境外企業入境參展，今年進博會的規模、質量都會提高。

他表示，第六屆進博會各項籌備工作正在全面推進，已有逾３００家簽約參展企業，展覽面

積超過１２萬平方米。

