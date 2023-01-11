《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市科學技術委員會昨日（１０日）發

布《２０２２上海科技進步報告》。《報告》顯示，去年上海全社會研發經費支出佔ＧＤＰ的比

重預計可達４﹒２％。地方財政科學技術支出（預算數）４６０﹒７億元（人民幣．下同）。牽

頭承擔國家重大專項項目９２９項，獲中央財政資金支持３３３﹒０４億元。上海牽頭承擔國家

重點研發計劃項目２５０項，獲中央財政資金支持３１﹒７６億元。２０２２年，上海獲國家自

然科學基金委項目４６４９項，經費３３﹒４８億元。

《報告》顯示，截至２０２２年，上海大科學設施已運行８個，在建６個。普通高校６４所

，跨國公司總部８９１家，外資研發中心５３１家。長三角科技資源共享服務平台聚集大型科學

儀器３﹒８萬台（套）。上海擁有國家重點實驗室４４家、上海市重點實驗室１７０家、國家工

程技術研究中心２１家、在滬兩院院士１７８人等。



＊首九月新能源汽車產值按年增６４﹒４％＊



搞新技術產業持續增長。數據顯示，２０２２年前９個月，上海高技術產業產值

６２２５﹒１億元，佔工業總產值比重達２１﹒５％。２０２２年前１１月，高新技術產品出口

額佔總出口商品總額的比重為３６﹒１％，戰略新興產業製造業部分實現總產值１﹒５７萬億元

，按年增長７﹒２％。其中，新能源汽車產值增幅較大，按年增長６４﹒４％。

上海大飛機產業體系加快建設，截至２０２２年底，Ｃ９１９累計獲得３２家客戶１０３５

架訂單。ＡＲＪ２１共獲得２５家客戶６９０架訂單，累計交付９家客戶、共１００架機，累計

安全運送旅客超過６００萬人次，運營３１６條航線，通航１１８座城市。此外，２０２２年，

ＣＲ９２９完成首輪需求驗證，首批飛機級和系統級需求驗證率達９８％，持續開展復材機身研

製。

