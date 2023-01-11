《經濟通通訊社１１日專訊》國務院任免國家工作人員，任命李春臨、楊蔭凱為國家發展和

改革委員會副主任；任命董建國為住建部副部長；任命王道席為水利部副部長；任命鍾海東為國

家國際發展合作署副署長；任命黃華波為國家醫療保障局副局長；任命叢林（女）為銀保監副主

席；任命劉敬、潘愛華為國家國防科技工業局副局長；任命李紅燕（女）為國家外匯管理局副局

長；任命徐學義為中國地質調查局副局長。

免去胡祖才的國家發改委副主任職務；免去梁濤的銀保監副主席職務；免去吳豔華的國家國

防科技工業局副局長職務；免去李朋德的中國地質調查局副局長職務。

李春臨，１９６８年２月生，黑龍江巴彥人，２０１３年間曾任陝西省發改委副主任、

２０２２年８月任陝西省委常委、省委秘書長至今。

楊蔭凱，１９７０年４月生，遼寧錦州人，中國科學院地理科學與資源研究所理學博士。

２０２２年８月任國家發改委副秘書長。

叢林，女，１９６９年６月出生，吉林懷德人，博士學歷。２０１９年８月起任福建銀保監

局黨委書記、局長。（ｅｗ）

