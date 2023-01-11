《經濟通通訊社１１日專訊》「孫力軍政治團夥」成員、國家安全部原黨委委員、中央紀委

國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平受賄２﹒３４億一案，吉林省長春市中級人民法

院公開宣判，劉彥平以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部

財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對劉彥平

受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，２００１年至２０２２年，被告人劉彥平利用擔任公安部警衛局副局長、政委

、局長，公安部黨委委員、部長助理、副部長，國家安全部黨委委員、紀委書記、中央紀委駐國

家安全部紀檢組組長、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長，十九屆中央第五輪巡視

第十四組組長等職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、

案件處理、工作安排、車牌辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合

２﹒３４億餘元人民幣。

公安部前副部長孫力軍及其團夥成員前司法部長傅政華、前江蘇政法委書記王立科等人此前

也被判死緩。公安部發言人李蓓表示，堅決徹底肅清「孫力軍政治團夥」的「流毒」，要求組織

全國公安機關同步徹查涉及的人事案，清除政治隱患、整肅公安隊伍。（ｅｗ）



