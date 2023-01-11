  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/01/2023 11:09

《中國要聞》深圳擬發育兒補貼：一胎亦補貼，三胎最多１﹒９萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國人口可能出現數十年來首次萎縮之際，內地再計劃發補貼
鼓勵生育。深圳市衛生健康委對《深圳市育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，推生育三胎累計補
貼１９０００元（人民幣．下同），一胎亦可獲得補貼７５００元。
　　意見指出，綜合考慮深圳市居民人均消費性支出、嬰幼兒養育成本等因素，按照遞進式差異
化的補貼思路，初步擬定深圳市育兒補貼標準：生育第一個子女，擬發放一次性生育補貼
３０００元，另外每年發放１５００元育兒補貼，三年累計發放補貼７５００元；生育第二個子
女擬發放一次性生育補貼５０００元，另外每年發放２０００元育兒補貼，三年累計發放補貼
１１０００元；生育第三個子女，擬發放一次性生育補貼１００００元，另外每年發放３０００
元育兒補貼，三年累計發放補貼１９０００元。上述補貼截至該子女滿３周歲之日止發。超過三
個子女的，按照第三個子女計發。
　　早前獨立人口統計學家何亞福預計，中國人口去年可能開始出現數十年來的首次萎縮。中國
官方將於下周公布２０２２年出生人口總數，該數字可能創紀錄跌至１０００萬。這將低於
２０２１年的１０６０萬出生人數，２０２１年數據為連續第六年下降，也是１９４９年以來最
低水平。上述人口下降速度預期大大快於之前的估測，並可能遏制中國經濟的增長。（ｄｗ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金