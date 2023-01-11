《經濟通通訊社１１日專訊》中國人口可能出現數十年來首次萎縮之際，內地再計劃發補貼

鼓勵生育。深圳市衛生健康委對《深圳市育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，推生育三胎累計補

貼１９０００元（人民幣．下同），一胎亦可獲得補貼７５００元。

意見指出，綜合考慮深圳市居民人均消費性支出、嬰幼兒養育成本等因素，按照遞進式差異

化的補貼思路，初步擬定深圳市育兒補貼標準：生育第一個子女，擬發放一次性生育補貼

３０００元，另外每年發放１５００元育兒補貼，三年累計發放補貼７５００元；生育第二個子

女擬發放一次性生育補貼５０００元，另外每年發放２０００元育兒補貼，三年累計發放補貼

１１０００元；生育第三個子女，擬發放一次性生育補貼１００００元，另外每年發放３０００

元育兒補貼，三年累計發放補貼１９０００元。上述補貼截至該子女滿３周歲之日止發。超過三

個子女的，按照第三個子女計發。

早前獨立人口統計學家何亞福預計，中國人口去年可能開始出現數十年來的首次萎縮。中國

官方將於下周公布２０２２年出生人口總數，該數字可能創紀錄跌至１０００萬。這將低於

２０２１年的１０６０萬出生人數，２０２１年數據為連續第六年下降，也是１９４９年以來最

低水平。上述人口下降速度預期大大快於之前的估測，並可能遏制中國經濟的增長。（ｄｗ）

