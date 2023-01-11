《經濟通通訊社１１日專訊》國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，內地１２月新增貸款超

過預期，但社融增量不及預期。因為疫情擴散抑制了信貸活動，市場預期本就偏低。人們的目光

轉向了２０２３年第一個月的信貸擴張。由於１２月份的增長高於預期，２０２３年初貸款「開

門紅」的希望很大，這將進一步提振增長前景。政策方面，預計人行第一季度ＭＬＦ（中期借貸

便利）降息１０個基點。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬則指，信貸數據顯示銀行理財贖回危機帶來的影響，許多

公司取消了債券發行，因此１２月企業債券融資淨額為負。銀行貸款支撐主要來自於基建投資和

房地產開發，由於新冠疫情的影響，真實的信貸需求依舊低迷。展望未來，由於季節性原因，１

月份金融數據有望大幅改善。２０２３年中國人行目標料在於「有效」而非「穩定」的信貸增長

。這意味著，儘管信貸增長可能放緩，但當局傾向於更多的長期貸款。

人民銀行昨日（１０日）公布，２０２２年１２月新增人民幣貸款１﹒４萬億元，環比亦多

增１９００億元或１５﹒７％，高於預期；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增１１﹒８％，

低於預期。數據還顯示，１２月社會融資規模增量為１﹒３１萬億元，明顯低於預期，按月少增

６７７４億元或３４﹒１％。（ｗｌ）

