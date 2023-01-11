《經濟通通訊社１１日專訊》上月社會融資數據差過預期，滬深股市今早觀望氣氛濃厚，上

證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０９％，報３１７２﹒３８點，深綜指低開０﹒０３％，煤炭股

造好，汽車股回吐領跌。

上月疫情擴散打擊融資需求，據人民銀行統計，去年１２月份社會融資規模增量為１﹒３１

萬億元（人民幣．下同），比上年同期大幅減少１﹒０５萬億元，比１１月減少６７７４億元或

３４﹒１％，亦顯著差過１﹒６萬億元的預期中值。不過同月人民幣貸款增加１﹒４萬億元，同

比多增２６６５億元，環比亦多增１９００億元或１５﹒７％，多於市場預期的增１﹒１萬億元

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人民銀行及銀保監聯合召開主要銀行信貸工作座談會，研究部署落實金融支持穩增長有關工

作，會議要求主要銀行有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，改

善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間，會議亦要求銀行保

持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求。

人民銀行進行６５０億元７天期逆回購，同時出於農曆新年因素而重啟１４天期逆回購，涉

資２２０億元，公開市場今日淨投放７１０億元，結束連續六日收水。（ｅｙ）

