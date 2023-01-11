《經濟通通訊社１１日專訊》上月社會融資數據差過預期，滬深股市今早觀望氣氛濃厚，盡

管煤炭、地產股拉漲，保險股亦顯著反彈，但旅遊餐飲、互聯網、軟件等板塊跌幅顯著，滬綜指

半日僅升０﹒２％，報３１７５﹒８點，深成指跌０﹒０３％，創業板指更跌０﹒５２％。

人民銀行進行６５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同時出於農曆新年因素而重啟

１４天期逆回購，涉資２２０億元，公開市場今日淨投放７１０億元，結束連續六日收水。不過

股市交投持續收縮，兩市半日成交４３６７億元，較上交易日（１０日）同時段成交減少

３﹒１％。

內地去年１２月信貸和社融表現一強一弱，真實信貸需求仍疲弱，不過在企業中長貸的帶動

下，新增人民幣貸款超預期，但社融明顯弱於預期，理財贖回壓力之下企業債券發行承受較大衝

擊。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，居民端融資需求偏弱，房地產銷售表現低迷；

企業端新增貸款同比繼續保持多增，企業信用擴張明顯，反映國內紓困、穩增長政策有所體現。

社融同比少增，低於近五年同期均值，反映實體經濟融資需求偏弱一些，主要是債券融資下滑。



＊煤炭供應亮警號，相關股急漲＊



中國煤炭運銷協會、中國煤炭工業協會發布關於做好春節期間煤炭供應保障工作的倡議書，

建議業界優先電煤供應，做好應急準備，要及時了解下游用戶需求和庫存狀況，緊密關注市場形

勢變化，積極維護煤炭市場運行秩序，及時響應國家應急保供任務。另外有傳內地恢復從澳洲進

口煤炭，首批煤炭最早將於２月下旬運抵中國。

煤炭板塊拉漲，陝西黑貓（滬：６０１０１５）漲停，鄭州煤電（滬：６００１２１）漲

５﹒５％，山煤國際（滬：６００５４６）升４﹒６％，兗礦能源（滬：６００１８８）、中煤

能源（滬：６０１８９８）升４﹒１％，中國神華（滬：６０１０８８）升４％。



＊貨幣當局再開會，地產股欣慰＊



人民銀行及銀保監聯合召開主要銀行信貸工作座談會，要求主要銀行有效防範化解優質頭部

房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質

房企資產負債表回歸安全區間，會議亦要求銀行保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業

合理融資需求。

憧憬政策扶持陸續有來，地產股走高，招商蛇口（深：００１９７９）升４﹒８％，招商積

余（深：００１９１４）升４﹒４％，濱江集團（深：００２２４４）升３﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）升３％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）揚０﹒７％。（ｅｙ）



