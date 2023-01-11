《經濟通通訊社１１日專訊》上月社會融資數據差過預期，滬深股市觀望氣氛濃厚，盡管煤

炭、地產股拉漲，保險股亦顯著反彈，但旅遊餐飲、互聯網、軟件等板塊跌幅顯著，午後跌幅放

大，陸股通資金大幅流入亦於事無補，總結全日滬綜指倒跌０﹒２４％，報３１６１﹒８４點，

深成指跌０﹒５９％，創業板指更跌１﹒１３％。

人民銀行進行６５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同時出於農曆新年因素而重啟

１４天期逆回購，涉資２２０億元，公開市場今日淨投放７１０億元，結束連續六日收水。不過

股市交投持續收縮，兩市全日成交７４１８億元，按日減少０﹒７％。陸股通全日淨流入超過

７６億元。

內地去年１２月信貸和社融表現一強一弱，真實信貸需求仍疲弱，不過在企業中長貸的帶動

下，新增人民幣貸款超預期，但社融明顯弱於預期，理財贖回壓力之下企業債券發行承受較大衝

擊。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，居民端融資需求偏弱，房地產銷售表現低迷；

企業端新增貸款同比繼續保持多增，企業信用擴張明顯，反映國內紓困、穩增長政策有所體現。

社融同比少增，低於近五年同期均值，反映實體經濟融資需求偏弱一些，主要是債券融資下滑。



＊通關概念急吐，互聯網板塊捱沽＊



此前憧憬內地通關而炒起的相關股份，今日出現顯著回吐，金陵飯店（滬：６０１００７）

瀉６﹒２％，華天酒店（深：０００４２８）挫５％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌

４﹒７％，張家界（深：０００４３０）跌４﹒４％，長白山（滬：６０３０９９）跌３﹒２％

，峨眉山Ａ（深：０００８８８）走低３﹒１％。

據《浙江日報》報道，杭州市政府今日和阿里巴巴舉行全面深化戰略合作協議簽約活動，報

道更指出，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。不過互聯網板塊今日遭遇沽

壓，人民網（滬：６０３０００）挫５﹒５％，生意寶（深：００２０９５）跌５﹒３％，巨人

網絡（深：００２５５８）跌４﹒７％，視覺中國（深：０００６８１）跌３﹒５％，壹網壹創

（深：３００７９２）跌３﹒４％。



＊煤炭股發熱發亮，保險股復仇＊



中國煤炭運銷協會、中國煤炭工業協會發布關於做好春節期間煤炭供應保障工作的倡議書，

建議業界優先電煤供應，做好應急準備，要及時了解下游用戶需求和庫存狀況，緊密關注市場形

勢變化，積極維護煤炭市場運行秩序，及時響應國家應急保供任務。另外有傳內地恢復從澳洲進

口煤炭，首批煤炭最早將於２月下旬運抵中國。

煤炭板塊拉漲，陝西黑貓（滬：６０１０１５）、鄭州煤電（滬：６００１２１）漲停，兗

礦能源（滬：６００１８８）升７﹒８％，山煤國際（滬：６００５４６）升７﹒４％，中煤能

源（滬：６０１８９８）漲５﹒９％，中國神華（滬：６０１０８８）升５％。

保險股上日急跌今日顯著反彈，中國太保（滬：６０１６０１）升３﹒８％，中國平安

（滬：６０１３１８）升３％，報新華保險（滬：６０１３３６）漲２﹒３％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升１﹒６％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１０﹒０３ －０﹒１９

上證綜合指數 ３１６１﹒８４ －０﹒２４ ３０９２﹒４９

深證綜合指數 ２０４６﹒７６ －０﹒６６ ４３２６﹒０１

上證Ｂ股指數 ２８５﹒９８ －０﹒７０ ２﹒３８

深證Ｂ股指數 １１８６﹒２４ －０﹒５０ ０﹒８２

上證１８０指數 ８５０３﹒５３ ＋０﹒０７

上證３８０指數 ５７２２﹒９０ －０﹒５０

深證成份指數 １１４３９﹒４４ －０﹒５９

中小創新指數 ２２９９﹒０７ －０﹒７８

深圳創業板指數 ２４４５﹒９７ －１﹒１３

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