《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數半日升０﹒４６％，報８５３６﹒７點，上證

３８０指數半日升０﹒０５％，報５７５４﹒４８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９４﹒９４億元，用２５﹒０６

億元或４﹒８％。

中國煤炭運銷協會、中國煤炭工業協會發布關於做好春節期間煤炭供應保障工作的倡議書，

建議業界優先電煤供應，做好應急準備。煤炭板塊拉漲，陝西黑貓（滬：６０１０１５）升一成

漲停，鄭州煤電（滬：６００１２１）漲５﹒５％，中煤能源（滬：６０１８９８）升４﹒１％

，中國神華（滬：６０１０８８）升近４％。

中國民航局已開始受理中美航空公司恢復運營兩國航線的申請。惟旅遊股今早回吐，中國中

免（滬：６０１８８８）跌０﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）跌近２％，黃山旅遊

（滬：６０００５４）跌１﹒１％，天目湖（滬：６０３１３６）跌０﹒３％，曲江文旅

（滬：６００７０６）挫４﹒５％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌０﹒７％。

保險股走勢強勁，中國人壽（滬：６０１６２８）升０﹒８％，中國平安

（滬：６０１３１８）升２﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）升０﹒６％，中國太保

（滬：６０１６０１）升３﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）升２﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

