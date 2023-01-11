《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒０７％，報８５０３﹒５３點，

上證３８０指數收跌０﹒５％，報５７２２﹒９點。

據內媒引述業人士報道，第八批國家組織藥品集中採購工作已經正式開始。醫藥股走低，恒

瑞醫藥（滬：６００２７６）挫２﹒４％，片仔癀（滬：６００４３６）跌０﹒３％，復星醫藥

（滬：６００１９６）跌１﹒２％，君實生物（滬：６８８１８０）跌１﹒３％，白雲山

（滬：６００３３２）跌１﹒２％，天壇生物（滬：６００１６１）跌２﹒１％。

中國煤炭運銷協會、中國煤炭工業協會發布關於做好春節期間煤炭供應保障工作的倡議書，

建議業界優先電煤供應，做好應急準備。煤炭板塊拉漲，陝西黑貓（滬：６０１０１５）、鄭州

煤電（滬：６００１２１）升一成漲停，中煤能源（滬：６０１８９８）升５﹒９％，中國神華

（滬：６０１０８８）升逾５％。

中國民航局已開始受理中美航空公司恢復運營兩國航線的申請。惟旅遊股回吐，中國中免

（滬：６０１８８８）跌１﹒５％，中青旅（滬：６００１３８）跌１﹒２％，黃山旅遊

（滬：６０００５４）跌１﹒９％，天目湖（滬：６０３１３６）跌１﹒２％，曲江文旅

（滬：６００７０６）挫５﹒９％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌１﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

