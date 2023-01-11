《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指半日跌０﹒０３％，報１１５０３﹒３３點，深證中

小創新指數半日升０﹒０３％，報２３１７﹒８１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１０﹒１６億元，用９﹒８４億

元或１﹒９％。

據官媒《中國證券報》頭版引述專家和機構報道稱，２０２３年降準、降息仍有空間，此外

針對房地產領域的「定向降息」將持續推進。地產股開盤大漲，招商蛇口（深：００１９７９）

升４﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒７％，金科股份（深：０００６５６）升

０﹒５％。

深圳市衛生健康委對《深圳市育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，推生育三胎累計補貼

１９０００元，一胎亦可獲得補貼７５００元。嬰孩概念股分化，華利集團

（深：３００９７９）、貝泰妮（深：３００９５７）跌近１％，孩子王（深：３０１０７８）

漲２﹒１％。

特斯拉１２月份中國產汽車銷量５５７９６輛，環比下降４４﹒４％。特斯拉概念股走勢偏

軟，寧德時代（深：３００７５０）跌０﹒９％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌０﹒５％，

贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌０﹒８％，先導智能（深：３００４５０）跌０﹒７％，中礦

資源（深：００２７３８）跌０﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

