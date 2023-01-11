《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指今日收跌０﹒５９％，報１１４３９﹒４４點，深證

中小創新指數收跌０﹒７８％，報２２９９﹒０７點。

近期由於年前購物需求上升及網購藥品訂單大幅增加，快遞耗材用量激增，預估近期華北及

周邊地區藥品倉庫快遞訂單量接近同期３０倍。快遞股表現分化，申通快遞

（深：００２４６８）升１﹒２％，韻達股份（深：００２１２０）、順豐控股

（深：００２３５２）等則跌近１％。

據官媒《中國證券報》頭版引述專家和機構報道稱，２０２３年降準、降息仍有空間，此外

針對房地產領域的「定向降息」將持續推進。地產股大漲，招商蛇口（深：００１９７９）升

５﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）升逾１％。

深圳市衛生健康委對《深圳市育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，推生育三胎累計補貼

１９０００元人民幣，一胎亦可獲得補貼７５００元人民幣。嬰孩概念股分化，華利集團

（深：３００９７９）升０﹒８％，孩子王（深：３０１０７８）漲４﹒３％，貝泰妮

（深：３００９５７）跌２﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

