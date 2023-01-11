《經濟通通訊社１１日專訊》據官媒《中國證券報》頭版引述專家和機構報道稱，２０２３
年降準、降息仍有空間，此外針對房地產領域的「定向降息」將持續推進。
地產股開盤大漲，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒７％，新城控股
（滬：６０１１５５）升１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒５％，保利發展
（滬：６０００４８）升１﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）、格力地產
（滬：６００１８５）、萬業企業（滬：６００６４１）、信達地產（滬：６００６５７）、金
科股份（深：０００６５６）、世茂股份（滬：６００８２３）等升約１％。
招商銀行研究院稱，穩成長、穩就業是當前實施貨幣政策的首要考量，人民銀行或於
２０２３年上半年進一步降準、降息，保持流動性合理充裕，降低實體經濟融資成本。１年期和
５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）或延續非對稱下調態勢，以更好促進中長期信貸增長和
房地產市場企穩修復。東方金誠首席宏觀分析師王青說，除有效落實以「三支箭」為代表的房企
金融支持政策外，政策「工具箱」在放寬購房條件、降低首付比例、下調居民房貸利率方面還有
較大空間。
另外，人民銀行及銀保監１０日聯合召開主要銀行信貸工作座談會，要求主要銀行有效防範
化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，改善優質房企經營性和融資性現金
流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間，會議亦要求銀行保持房企信貸、債券等融資渠道穩
定，滿足行業合理融資需求。（ｊｔ）
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