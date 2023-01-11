《經濟通通訊社１１日專訊》中央紀委國家監委公布，中國保險保障基金公司風險處置與法

律事務部原總監、原安邦保險集團接管工作組副組長符飛，因利用職務便利、在項目轉讓等方面

為他人謀利，在資產處置中濫用職權致使國有資產流失，紀委及監委分別給予符飛開除黨籍、政

務開除處分；收繳其違紀違法所得。另經北京市昌平區監委研究決定，將符飛涉嫌犯罪問題移送

檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

據內媒《財新》此前報道，符飛在接管安邦保險旗下地產等項目時，涉嫌受賄及賤賣資產，

涉及國有資產流失的規模上億元人民幣。

符飛現年５１歲，非金融專業出身，他於２００８年９月進入中國保險保障基金公司，歷任

風險管理部副總經理、總監、風險處置與法律事務部總監，直至２０２１年８月，符飛從總監職

務降職為該公司在冊的一名普通員工，翌年６月受查。有報道指符飛從接管安邦工作組返回保險

保障基金後便申請離職，並加入金地集團（滬：６００３８３），但其離職申請一直未能獲批，

而金地集團此前曾接受安邦的部分房地產項目。



＊符飛被指受聘於涉利益衝突企業＊



根據紀委監委通報，符飛違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，多次違規

乘坐客戶支付費用的飛機公務艙，收受高檔禮品，接受宴請、酒店住宿及高消費娛樂活動安排，

無償使用私營企業主提供的車輛及司機、住房，接受客戶企業為其低價修建住房；違反組織紀律

，長期瞞報港籍子女、持有境外資產情況；違反廉潔紀律，違規經商辦企業，違規到原任職務管

轄業務範圍內的企業任職。

通報又稱，符飛利用職務上的便利，在項目轉讓等方面為他人謀利，非法收受他人所送巨額

財物，涉嫌受賄犯罪；在資產處置中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，

涉嫌濫用職權犯罪。（ｅｙ）

