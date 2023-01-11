《經濟通通訊社１１日專訊》在今天舉行的國台辦例行新聞發布會上，國台辦發言人馬曉光

指出，陸方敦促民進黨當局順應民意，撤除三年來設置的種種不合理障礙，推動「小三通」全面

復航早日實現，盡快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。

台灣陸委會上月２２日在台「行政院」通過「金馬地區民眾春節交通專案」，僅限金馬鄉親

及陸配，未包含台商中轉，專案於春節前後兩周（１月７日至２月６日）實施。台灣當局亦稱，

未來將視該專案運作情形及疫情發展，就開放「小三通」階段式復航進行滾動式檢討。

馬曉光還披露，２０２２年兩岸經貿總體保持穩定。據海關總署統計，２０２２年１至１１

月，兩岸貿易總額２９４３﹒９億美元，與２０２１年同期基本持平。其中大陸對台出口

７５３﹒２億美元，同比增長６﹒６％；自台進口２１９０﹒７億美元，同比減少２﹒９％。據

商務部統計，２０２２年１至１１月，大陸新批准台資項目（含經第三地轉投資）５４７０個，

實際利用台資金額１９﹒２億美元。兩岸產業合作不斷深化，產業鏈供應鏈基本穩固。（ｗｌ）

