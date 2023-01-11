《經濟通通訊社１１日專訊》標普全球評級認為，內地違約地產開發商尚未擺脫困境。政府

的救助措施將緩解開發商的流動性壓力，但可能使境外債權人處於更為劣後的地位。標普認為，

為了達成保交付的目標而將現存的項目貸款和控股層面債務展期，這可能意味著現有債權人將劣

後于紓困資金出資人獲得償付。且部分措施還有可能使境外債務面臨後償風險。優先保證境內債

務償付的做法本身也存在風險－－境外債權人認為兌付前景不明，由此失去耐心。

標普中國企業分析專員李暢稱，救助措施可能存在債務減值風險。標普全球評級分析師廖美

珊亦指，政策可能帶來新的債務，增加開發商的債務負擔。標普研究顯示，非地產行業企業的境

外債券違約後，庭內處置的現金回收率約為２７％；庭外重整的現金回收率約為４５％。

人民銀行和銀保監周二（１０日）聯合召開主要銀行信貸工作座談會要求，要有效防範化解

優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，引導優質房企資產負債表回歸安全區間

；保持房企信貸、債券等融資渠道穩定，滿足行業合理融資需求。去年三季度以來，監管陸續射

出支持地產行業的「三支箭」分別對地產企業的債券融資、股權再融資提供大力支持；１２月又

允許符合條件的房企借殼上市，政策支持力度一再加大。（ｗｌ）

