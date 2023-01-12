《經濟通通訊社１２日專訊》國家發改委價格司副司長周伴學表示，２０２２年，國際能源

供需形勢復雜嚴峻、價格大幅上漲，多個國家遭遇能源危機；中國是能源消費大國和進口大國，

國際衝擊疊加極端天氣頻發，能源保供穩價面臨較大風險挑戰。國家發改委創新機制、穩定預期

、加強監管「三箭齊發」，以煤炭為錨著力保持能源價格總體穩定。２０２２年１－１１月，美

國、歐元區ＣＰＩ中能源價格同比分別上漲約２７％和３８％，而中國ＣＰＩ中居民水電燃料價

格僅上漲約３％，汽柴油價格漲幅也明顯低於美歐。

國家發改委價格司副司長牛育斌表示，從近期調度情況看，各地重要民生商品供應充足、儲

備充實，市場價格平穩有序，能夠保障廣大城鄉居民節日期間消費需求。



＊近期國內生豬價格有所回落，料今年價格波幅小＊



發改委價格司司長萬勁松表示，受豬肉消費較往年偏弱、生豬供應階段性增加等因素影響，

近期國內生豬價格有所回落。各方分析認為，當前國內生豬產能總體處於合理區間，預計

２０２３年價格波動幅度會比２０２２年小一些。國家發展改革委將會同有關部門繼續緊盯市場

動態，按照預案規定及時採取調控措施，促進生豬市場平穩運行。（ｅｗ）

