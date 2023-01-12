《經濟通通訊社１２日專訊》商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會表示，近日，商務部、

人行聯合印發《通知》，支持外經貿企業擴大人民幣跨境使用，促進貿易投資便利化。《通知》

提出九項針對性舉措，增加服務供給，支持銀行積極創新跨境人民幣金融產品，提供更加便捷、

高效的結算和融資服務，更好滿足對外貿易、投資和承包工程等多元化需求。

此外，統籌多方資源，鼓勵依托自貿試驗區和自由貿易港、境外經貿合作區等開放平台，發

揮相關資金、基金以及出口信用保險等支持作用。兼顧各類主體，鼓勵對優質企業、首辦戶、中

小微企業等因企施策，支持供應鏈核心企業等更好發揮帶動作用。指導各地有關部門和金融機構

加強橫向協作，推動市縣區縱向聯動，確保政策落地見效。



＊部分中小企業對跨境人民幣業務了解有限＊



束玨婷表示，近期調研中也發現，部分中小企業對跨境人民幣業務了解有限、使用有限。針

對這一情況，商務部、人民銀行專門組織金融機構編寫發布了《中小企業跨境人民幣服務手冊》

，梳理跨境人民幣主要政策，結合不同場景介紹相關業務及典型案例。歡迎企業通過商務部官網

或微信公眾號查詢使用。

２０２２年，貨物貿易跨境人民幣結算金額７﹒９２萬億元，同比增長３７﹒３％，直接投

資跨境人民幣結算金額６﹒７６萬億元，同比增長１６﹒６％。面對新形勢新需求，無論是人民

幣在跨境貿易投資中的使用比重，還是企業對跨境人民幣業務的獲得感，都有較大提升空間。

