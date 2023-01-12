  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/01/2023 15:31

《中國要聞》商務部：支持銀行積極創新跨境人民幣金融產品

　　《經濟通通訊社１２日專訊》商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會表示，近日，商務部、
人行聯合印發《通知》，支持外經貿企業擴大人民幣跨境使用，促進貿易投資便利化。《通知》
提出九項針對性舉措，增加服務供給，支持銀行積極創新跨境人民幣金融產品，提供更加便捷、
高效的結算和融資服務，更好滿足對外貿易、投資和承包工程等多元化需求。
　　此外，統籌多方資源，鼓勵依托自貿試驗區和自由貿易港、境外經貿合作區等開放平台，發
揮相關資金、基金以及出口信用保險等支持作用。兼顧各類主體，鼓勵對優質企業、首辦戶、中
小微企業等因企施策，支持供應鏈核心企業等更好發揮帶動作用。指導各地有關部門和金融機構
加強橫向協作，推動市縣區縱向聯動，確保政策落地見效。
　
＊部分中小企業對跨境人民幣業務了解有限＊
　
　　束玨婷表示，近期調研中也發現，部分中小企業對跨境人民幣業務了解有限、使用有限。針
對這一情況，商務部、人民銀行專門組織金融機構編寫發布了《中小企業跨境人民幣服務手冊》
，梳理跨境人民幣主要政策，結合不同場景介紹相關業務及典型案例。歡迎企業通過商務部官網
或微信公眾號查詢使用。
　　２０２２年，貨物貿易跨境人民幣結算金額７﹒９２萬億元，同比增長３７﹒３％，直接投
資跨境人民幣結算金額６﹒７６萬億元，同比增長１６﹒６％。面對新形勢新需求，無論是人民
幣在跨境貿易投資中的使用比重，還是企業對跨境人民幣業務的獲得感，都有較大提升空間。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金