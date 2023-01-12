《經濟通通訊社１２日專訊》商務部新聞發言人束玨婷在例行發布會表示，過去三年，世界

變局加速演進，世紀疫情影響深遠，國際經貿環境動盪不安。中國外貿經受住了重大風險考驗，

展現出較強韌性和活力。２０２１年，中國進出口總額連續跨過５萬億美元、６萬億美元兩個台

階，２０２２年預計規模將再創新高。



＊部分行業訂單不足，唯出口大省接單情況好轉＊



她指出，當前，全球經濟衰退風險上升、外需增長持續放緩，是外貿穩增長面臨的最大壓力

，部分行業需求疲弱、訂單不足。近段時期以來，很多地方積極組織外貿企業「走出去」，將海

外客商「請進來」，一系列貿易促進措施的落地，大大增加了外貿企業拓市場、接訂單的渠道和

信心。企業組團包機、亮相展會、拜訪客戶、洽談合作，主動擁抱海外市場，歲末年初的外貿圈

更加積極活躍。從商務部跟蹤監測的樣本外貿企業情況看，已經出現了一些積極信號，特別是出

口大省接單情況有所好轉。

商務部將主要開展以下幾方面工作：穩住外貿訂單。發揮駐外經商機構作用，做好貿易促進

工作，支持外貿企業赴境外參展、對接洽談。支持中小微企業以多種形式參加境外展會。辦好廣

交會等重點展會，加強對境外採購商的招商招展。指導企業用足用好出口信用保險政策，增強接

單信心。進一步加大對外貿企業特別是中小微外貿企業信貸支持力度。（ｅｗ）

