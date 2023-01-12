《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心對上海市

企業領導人或企業家、機構投資者和個人投資者的調查結果顯示，２０２２年第四季度上海財經

大學上海市投資者信心指數為１１１﹒１７點，環比上升８﹒６５點，同比下降９﹒４３點。指

數環比上升，表明投資者信心較去年三季度有所增強。

其中，企業家投資環境信心指數為１０１﹒５３點，環比下降１﹒７７點，同比下降

２５﹒６７點。機構投資者投資環境信心指數為１０８﹒６７點，環比下降３﹒６５點，同比下

降２２﹒５１點。個人投資者投資環境信心指數為１１５﹒２８點，環比上升４﹒０５點，同比

下降１７﹒３０點。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥指出，第四季度國內疫情防控措施的轉變，一定

程度上加快了經濟的復甦進程，但隨著近期感染病例的快速增加，導致企業的勞動力出現短缺，

影響了企業的正常生產和經營，也在一定程度上推遲了企業家對未來經濟回升的「強預期」。另

一方面，由於對國內強大的內需市場持積極態度，外資流入增加了國內市場的流動性。因此，總

體上投資者對投資環境的看法謹慎樂觀。

