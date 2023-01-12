  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/01/2023 10:00

《駐滬專電》上財調查：疫情管控放開，上海投資者信心環比復甦

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心對上海市
企業領導人或企業家、機構投資者和個人投資者的調查結果顯示，２０２２年第四季度上海財經
大學上海市投資者信心指數為１１１﹒１７點，環比上升８﹒６５點，同比下降９﹒４３點。指
數環比上升，表明投資者信心較去年三季度有所增強。　
　　其中，企業家投資環境信心指數為１０１﹒５３點，環比下降１﹒７７點，同比下降
２５﹒６７點。機構投資者投資環境信心指數為１０８﹒６７點，環比下降３﹒６５點，同比下
降２２﹒５１點。個人投資者投資環境信心指數為１１５﹒２８點，環比上升４﹒０５點，同比
下降１７﹒３０點。
　　上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥指出，第四季度國內疫情防控措施的轉變，一定
程度上加快了經濟的復甦進程，但隨著近期感染病例的快速增加，導致企業的勞動力出現短缺，
影響了企業的正常生產和經營，也在一定程度上推遲了企業家對未來經濟回升的「強預期」。另
一方面，由於對國內強大的內需市場持積極態度，外資流入增加了國內市場的流動性。因此，總
體上投資者對投資環境的看法謹慎樂觀。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金