《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開１６３點，報２１５９９點。最高升２６２點報
２１６９８點，最低跌２１２點報２１２２３點。恒指收報２１５１４點，升７８點或
０﹒３６％。
北水全日淨流出２４﹒２２億元，上日淨流入９﹒７２億元。北水淨買入最多的個股依次是
比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。
主板成交１５９５﹒８４億元減少３﹒８％。其中港股通成交４０５﹒６億元，佔總成交
２５﹒４％。
＊比亞迪望印度電動車市佔率達四成＊
據外電引述比亞迪（深：００２５９４）印度子公司高級副總裁指，比亞迪希望到２０３０
年在印度電動車市場的佔有率達到４０％，他稱比亞迪定位為一家全球技術巨頭，能克服中國公
司在印度運營的障礙，並給客戶帶來信心。
比亞迪股份升５﹒２５％報２２８﹒４元，北水淨買入５﹒６億元；中國移動升１﹒７７％
報５４﹒７５元，北水淨買入３﹒２億元；中國海洋石油升２﹒３８％報１０﹒３４元，北水淨
買入２﹒７億元。
騰訊控股跌２﹒６２％報３６４元，北水淨賣出２３﹒４億元；快手跌４﹒５％報
７３﹒２５元，北水淨賣出４﹒６億元；美團跌０﹒５７％報１７３元，北水淨賣出２﹒８億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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比亞迪股份 （０１２１１） ５﹒６４
中國移動 （００９４１） ３﹒１９
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒６５
新華保險 （０１３３６） １﹒６９
小鵬汽車 （０９８６８） ０﹒３４
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －２３﹒４３
快手 （０１０２４） －４﹒６５
美團 （０３６９０） －２﹒８５
藥明生物 （０２２６９） －１﹒１５
李寧 （０２３３１） －１﹒００
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