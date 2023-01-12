《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開１６３點，報２１５９９點。最高升２６２點報

２１６９８點，最低跌２１２點報２１２２３點。恒指收報２１５１４點，升７８點或

０﹒３６％。

北水全日淨流出２４﹒２２億元，上日淨流入９﹒７２億元。北水淨買入最多的個股依次是

比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。

主板成交１５９５﹒８４億元減少３﹒８％。其中港股通成交４０５﹒６億元，佔總成交

２５﹒４％。



＊比亞迪望印度電動車市佔率達四成＊



據外電引述比亞迪（深：００２５９４）印度子公司高級副總裁指，比亞迪希望到２０３０

年在印度電動車市場的佔有率達到４０％，他稱比亞迪定位為一家全球技術巨頭，能克服中國公

司在印度運營的障礙，並給客戶帶來信心。

比亞迪股份升５﹒２５％報２２８﹒４元，北水淨買入５﹒６億元；中國移動升１﹒７７％

報５４﹒７５元，北水淨買入３﹒２億元；中國海洋石油升２﹒３８％報１０﹒３４元，北水淨

買入２﹒７億元。

騰訊控股跌２﹒６２％報３６４元，北水淨賣出２３﹒４億元；快手跌４﹒５％報

７３﹒２５元，北水淨賣出４﹒６億元；美團跌０﹒５７％報１７３元，北水淨賣出２﹒８億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） ５﹒６４

中國移動 （００９４１） ３﹒１９

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒６５

新華保險 （０１３３６） １﹒６９

小鵬汽車 （０９８６８） ０﹒３４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －２３﹒４３

快手 （０１０２４） －４﹒６５

美團 （０３６９０） －２﹒８５

藥明生物 （０２２６９） －１﹒１５

李寧 （０２３３１） －１﹒００

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