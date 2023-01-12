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AH股新聞

12/01/2023 12:59

花旗：通關帶動本港經濟首季迎內地高端客，看好Ｈ股多於Ａ股

　　《經濟通通訊社１２日專訊》花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，該行將今年底恒指目標
上調至２５０００點，主要因中國重新開放較預期早，而今年３月是業績期，預料不少公司將會
上調原來的指引，將有利相關的每股盈利等因素，故上調今年的恒指目標預測。
　　他表示，將汽車和工業行業的評級下調至「中性」，原因是今年政府補貼減少和出口疲軟，
但將保險業務上調至「中性」，預計壽險銷售將增加；對公用事業和科技板塊則維持「中性」評
級。
　
＊看好Ｈ股多於Ａ股，通關帶動本港經濟＊
　
　　他提及，由於房地產銷售疲軟，繼續減持房地產和銀行板塊，基礎材料和石油及天然氣板塊
預計在全球經濟衰退的情況下，其平均售價不會上漲。他補充，今年看好內地及香港股市，看好
Ｈ股多於Ａ股，認為Ｈ股具有更吸引的估值，以及互聯網板塊有更高的指數權重。
　　花旗集團香港經濟師雷智顏表示，香港已與內地通關，首季或迎來內地高端旅客，預期今年
五月將會迎來大眾旅客（ｍａｓｓ　ｔｏｕｒｉｓｍ），將有利帶動本港經濟，今年香港首季、
第二季、第三季以及第四季的ＧＤＰ增長分別為１﹒４％、１﹒８％、５﹒８％以及２﹒８％。
（ｂｎ）

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