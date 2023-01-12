《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心日前發布

的調查顯示，２０２２年第四季度，上海財經大學上海市消費者信心指數為１００﹒７點，環比

略降１﹒７點，降幅比三季度收窄，同比下降１１點。該指數仍高於中性值１００點，處於樂觀

區域。

分項指數中，就業評價指數９５﹒４點，環比下降７﹒６點，同比大降１５﹒２點。兩項指

數同時下降且幅度較大，說明四季度就業還面臨著較大的壓力。購房意願指數為６５﹒１點，環

比略降０﹒８點，同比大降３０﹒８點，近三個季度一直在較低點位徘徊；購車時機指數為

８２﹒５點，環比下降了２﹒２點，同比下降了５﹒４點，處於相對穩定的狀態。

預期方面，就業預期指數１０３﹒８點，環比下降５﹒９點，同比下降１０﹒６點，再創新

低，說明就業受到疫情影響較為嚴重。購房時機預期指數６８﹒７點，比三季度下降３﹒４點，

同比亦下降１９﹒８點，說明未來消費者的購房熱情持續走低；購車時機預期指數為８３﹒６點

，環比繼續回落５﹒２點，同比下降７﹒５點。總體來看，消費者對於未來經濟恢復的預期遠好

於對當前的經濟評價。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥表示，四季度大部分指數同比仍呈現下降趨勢，

個別指數跌落至中性值１００點以下，主要是因為國內經濟繼續受到疫情發展的影響，國際經濟

形勢亦不容樂觀，使消費者對上海市經濟的發展保有持有謹慎觀望的態度，消費者信心指數有所

滑落。

