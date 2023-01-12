《經濟通通訊社１２日專訊》全國工業和信息化工作會議在北京召開。會議強調，２０２３

年穩住汽車等大宗消費，保持煙草行業平穩增長；要加快信息通信業發展，全面推進６Ｇ技術研

發；加快大飛機產業化發展，推動工業母機高質量發展。

會議指出，２０２３年要抓好重點任務。全力促進工業經濟平穩增長。穩住重點行業，針對

不同行業特點分別制定穩增長工作方案。鼓勵工業大省主動挑大梁，支持中西部地區積極承接產

業轉移，支持東北地區製造業振興取得新突破。穩住汽車等大宗消費，實施消費品「三品」行動

，深化信息消費示範城市建設，擴大適老化家居產品和生活用品供給。支持企業加大設備更新和

技術改造，做好製造業重點外資項目服務保障工作。深化產融合作，充分發揮投資基金帶動作用

，引導社會資本加大對製造業投入。保持煙草行業平穩增長。加強經濟運行監測調度，加快建設

「數字工信」平台。



＊「一鏈一策」推進強鏈補鏈穩鏈＊



提升重點產業鏈自主可控能力。圍繞製造業重點產業鏈，找準關鍵核心技術和零部件「卡脖

子」薄弱環節，「一鏈一策」推進強鏈補鏈穩鏈，強化產業鏈上下游、大中小企業協同攻關，促

進全產業鏈發展。



＊加快突破石化、船舶、航空等重點行業工業軟件＊



深入推進產業基礎再造。在重點領域布局一批產業基礎共性技術中心，重點發展一批市場急

需的基礎零部件和關鍵材料，加快新型元器件產業化應用，加快突破石化、船舶、航空等重點行

業工業軟件，推廣應用一批先進綠色基礎製造工藝。繼續實施製造業創新中心建設工程，做優做

強部重點實驗室。

培育壯大新興產業。用市場化辦法促進優勢新能源汽車整車企業做強做大和配套產業發展。

提高光伏產業全球競爭力，加快推動人工智能、物聯網、車聯網、綠色低碳等產業創新發展。制

定未來產業發展行動計劃，實施「機器人＋」應用行動，鼓勵支持有條件的地方先行先試。

（ｅｗ）

