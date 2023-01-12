《經濟通通訊社１２日專訊》廣東省十四屆人大一次會議早上在廣州開幕，省長王偉中在工

作報告預期今年地區生產總值增長５％以上，將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，突出做好穩

增長、穩就業、穩物價工作，推動經濟運行整體好轉，實現「質」的有效提升和「量」的合理增

長。

王偉中表示，２０２３年度計劃投資１萬億元，著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在

優先位置，支持住房改善、新能源汽車、綠色智能家電等大宗消費，加大餐飲、文旅、養老、育

幼等服務消費促進力度。完善縣鄉村三級物流體系。發揮有效投資對穩增長的關鍵作用，全年安

排省重點建設項目１５３０個、年度計劃投資１萬億元。



＊支持深交所推進全市場註冊制改革＊



他表示，深化財稅金融改革。健全現代預算制度，發揮財政資金效益，增強重大戰略任務財

力保障。推進省以下財政體制改革，建立縣級財力保障長效機制，兜牢兜實基層「三保」底線。

發展多層次資本市場，支持深交所推進全市場註冊制改革，加快廣州期貨交易所發展，增強金融

服務實體經濟效能。

此外，有效防範化解重大經濟金融風險。穩妥處置房地產企業債務風險，推動做好保交樓、

保民生、保穩定等工作。因城施策支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問

題。做好高風險地方法人金融機構、非法集資等風險防範化解工作。



＊清單式引進「高精尖缺」人才，攜手港澳鏈接全球高端人才＊



王偉中說，要積極作為深入推進建設粵港澳大灣區，對接香港「北部都會區」發展策略，深

入實施「灣區通」工程，加快推動「港車北上」，打造軌道上的大灣區，高質量建設港澳青年創

新創業基地，為港澳居民在廣東發展提供更便利條件等。要加快建設河套深港科技創新合作區等

重大創新平台，推進深港口岸經濟帶建設，打造深港合作新引擎，要大力推進橫琴、前海、南沙

建設，包括規劃建設深港西部鐵路。

王偉中提出，推進建設大灣區高水平人才高地，清單式引進「高精尖缺」人才，攜手港澳鏈

接全球高端創新人才，探索「居住在港澳、工作在廣東」，「居住在廣東、工作在灣區」等多樣

化引才用才模式，解決住房、社保、子女教育等後顧之憂。（ｄｗ）

