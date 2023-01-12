《經濟通通訊社１２日專訊》公安部公布，２０２２年全國機動車保有量達４﹒１７億輛，

其中汽車３﹒１９億輛。新能源汽車保有量達１３１０萬輛，佔汽車總量的４﹒１％，同比增長

６７﹒１３％。

截至２０２２年底，全國機動車保有量達４﹒１７億輛，扣除報廢註銷量比２０２１年增加

２１２９萬輛，增長５﹒３９％。２０２２年全國新註冊登記機動車３４７８萬輛。汽車保有量

達３﹒１９億輛，佔機動車總量７６﹒５９％，比２０２１年增加１７５２萬輛，增長

５﹒８１％。全國新註冊登記汽車２３２３萬輛。

新能源汽車方面，數據顯示，截至２０２２年底，全國新能源汽車保有量達１３１０萬輛，

佔汽車總量的４﹒１０％，扣除報廢註銷量比２０２１年增加５２６萬輛，增長６７﹒１３％。

其中，純電動汽車保有量１０４５萬輛，佔新能源汽車總量的７９﹒７８％。２０２２年全國新

註冊登記新能源汽車５３５萬輛，佔新註冊登記汽車總量的２３﹒０５％，與上年相比增加

２４０萬輛，增長８１﹒４８％。新註冊登記新能源汽車數量從２０１８年的１０７萬輛到

２０２２年的５３５萬輛，呈高速增長態勢。（ｅｗ）

