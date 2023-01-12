《經濟通通訊社１２日專訊》曾經連拍９輪的「天價鋰礦」斯諾威礦業股權拍賣終於結束，

寧德時代（深：３００７５０）作為斯諾威重整投資人拋出逾６４億元（人民幣．下同）重整計

劃草案，成為最後的贏家。

斯諾威礦業破產重整案第五次債權人會議普通債權組第二次表決會，１月１１日在成都高新

技術產業開發區人民法院進行，作為債權人的協鑫並未投出贊成票，對方案持有異議。１２日，

據內媒報道，該重整方案已獲全票通過。

寧德時代提出逾６４億元重整計劃方案，涉債權調整及受償方案、出資人權益調整兩方面。

其中，債權調整及受償方案顯示，寧德時代作為重整投資人向斯諾威礦業提供１６﹒４億元，全

額清償重整計劃規定支付的破產費用並清償各債權；出資人權益調整方案顯示，重整投資人將受

讓斯諾威礦業出資人１００％股權（對應出資額５０７５萬元）。受讓條件為重整投資人向各出

資人支付４８億元作補償金，對出資人（或其股權繼受人）同比例補償。斯諾威礦業出資人由興

能新材公司、川商基金及周大為組成。

斯諾威５４﹒２８５７％股權曾於去年５月拍出２０億元天價，惟隨後遭遇悔拍未能成交，

拍賣工作時隔半年後重啟。在阿里資產破產拍賣平台，１１月２５日，諾威股權拍賣活動第一輪

僅耗時２２分便宣告熔斷。（ｊｔ）

