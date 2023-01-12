《經濟通通訊社１２日專訊》在騰訊（００７００）的收購擱淺後，據《科創板日報》獲悉

，經過幾輪裁員的黑鯊團隊已從２０２２年８月的逾１０００人，減少至目前的１００多人，僅

保留互聯網、職能等少數部門。據前黑鯊員工透露，其裁員「Ｎ＋１」補償分六期，本應於１月

１０日發放的首期補償未能足額發放。據悉，有聲討補償的員工在黑鯊公司門口貼出橫幅；還有

有員工在黑鯊ＣＥＯ羅語周微博下面留言，要求盡快落實裁員賠償。

黑鯊在短信通知中表示，自公司遇到巨大的經營困難以來，一直致力於全力兌付補償金工作

中，本次離職補償金暫時不能按照約定金額全額支付，後續依然竭力想辦法解決資金問題。

騰訊早於２０２２年初被傳有意收購黑鯊科技，作為進軍ＶＲ市場的入口。但至去年５月，

消息稱騰訊已放棄收購，改以投資形式與黑鯊科技合作。在騰訊棄購後，黑鯊的ＶＲ團隊基本解

散，上海原辦公地點已經退租，該辦公點為黑鯊設立的研發中心。然而，黑鯊手機官網顯示包括

位於上海、深圳兩地的產品經理、運營和研發工程師等多個崗位仍處於開放狀態。

天眼查顯示，黑鯊科技關聯公司南昌黑鯊科技有限公司成立於２０１７年，法定代表人為羅

語周，註冊資本約７３０８萬元人民幣。黑鯊曾與騰訊合作推出遊戲手機。股權穿透圖顯示，小

米（０１８１０）通過天津金星創業投資有限公司持有黑鯊科技４６﹒４４％股份，為該公司大

股東。（ｗｌ）

