《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署將於明日公布１２月內地進出口貿易數據。據《路透

》綜合２９家機構預估中值顯示，受全球需求疲軟以及國內新冠疫情闖關高峰等影響，中國１２

月以美元計價出口同比降幅料進一步擴至１０％，為２０２０年２月以來最大（當時受新冠疫情

突然爆發衝擊重挫４０﹒６％，１１月出口同比降８﹒９％）；１２月進口料亦下降９﹒８％

（１１月進口同比跌１０﹒６％），貿易順差料擴大至７６２億美元（１１月貿易順差

６９２﹒５億美元）。

興業銀行宏觀研究魯政委團隊，海外需求不足而國內感染人數上升，１２月出口將繼續承壓

。該團隊指出，海外需求仍有待修復，而且１２月國內感染奧密克戎人數上升，生產供應活動受

到擾動。結合港口數據觀察，受港口缺工影響，１２月港口集裝箱日吞吐量較前月下行４﹒４萬

標準箱至７２﹒２萬標準箱。進口方面，奧密克戎感染人數增加疊加春節假期臨近，企業生產活

動下行帶動進口需求放緩。興業預計１２月出口同比下降１２％，進口下降１３％。

中信證券宏觀經濟首席分析師程強也稱，海外進口企業庫存高企，階段性的補庫完成將導致

中國出口趨勢性放緩。上海出口集裝箱運價指數１２月較１１月下跌１０％，顯示外貿景氣還在

放緩。（ｗｌ）

