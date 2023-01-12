《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局公布，２０２２年１２月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲１﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒２個百分點，符合市場預期，全年ＣＰＩ上

漲２％，低於當局設定的全年ＣＰＩ增長３％左右的目標；至於全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）１２月同比下降０﹒７％，跌幅較上月收窄０﹒６個百分點，仍低於市場預期的跌

０﹒１％。全年ＰＰＩ漲４﹒１％。華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，過去中國的通脹走勢

跟全球是一致的，但現在跟全球發生較大的背離，恰恰說明中國的經濟就沒起來，所以這可能是

未來兩、三年較大的一個挑戰。

工信部會議利好有限，在地產及消費股領跌下，滬綜指半日跌０﹒２３％，報

３１５４﹒７１點，深成指跌０﹒０３％，創業板指獨升０﹒２２％。股市交投持續收縮，兩市

半日成交４２３２億元（人民幣．下同），較上交易日（１１日）同時段成交減少３﹒１％。

農曆新年將至，人民銀行進行６５０億元７天期逆回購及５２０億元１４天期逆回購，今日

淨投放１１５０億元，連續兩日放水。



＊工信部催谷，汽車股未起勁＊



全國工業和信息化工作會議在北京召開，工信部在會上強調，要穩住汽車等大宗消費，並用

市場化辦法促進優勢新能源汽車整車企業做強做大和配套產業發展。汽車整車股未受提振，走向

個別，廣汽集團（滬：６０１２３８）升０﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒５％

，長城汽車（滬：６０１６３３）揚１﹒３％，長安汽車（深：０００６２５）升０﹒８％，惟

比亞迪（深：００２５９４）據報大力擴展印度電動車市場，股價漲３﹒７％。

工信部在會上強調要加快大飛機產業化發展，滬深大飛機概念拉漲。通達股份

（深：００２５６０）、利君股份（深：００２６５１）漲停，寶勝股份（滬：６００９７３）

升７﹒１％，光韻達（深：３００２２７）升６﹒７％，航發科技（滬：６００３９１）升

６﹒４％，愛樂達（深：３００６９６）升４﹒７％，洪都航空（滬：６００３１６）升

３﹒９％，中航高科（滬：６００８６２）升３﹒８％。



＊地產股顯著回調＊



地產股盤中顯著回調，格力地產（滬：６００１８５）跌４﹒５％，金地集團

（滬：６００３８３）挫３﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌３﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌２﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，萬業企業

（滬：６００６４１）跌２％。

燕京啤酒（深：０００７２９）跌３﹒１％，惠泉啤酒（滬：６００５７３）跌２﹒８％，

重慶啤酒（滬：６００１３２）跌２﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒６％，五糧

液（深：０００８５８）現價跌０﹒５％。（ｅｙ）



