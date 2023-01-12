《經濟通通訊社１２日專訊》１２月內地通脹數據符合預期，按年增加１﹒８％，較前月擴

大０﹒２個百分點，符合市場預期，全年ＣＰＩ上漲２％，低於當局設定的全年ＣＰＩ增長３％

左右的目標；至於全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）１２月同比下降０﹒７％，跌幅較上月收

窄０﹒６個百分點，仍低於市場預期的跌０﹒１％。全年ＰＰＩ漲４﹒１％。分析認為，隨著生

產生活漸回歸正常，未來幾個月ＣＰＩ和ＰＰＩ漲幅都有可能回暖，但預計２０２３全年整體通

脹形勢依然溫和。

市場期待穩增長政策加力。個股漲跌互現，地產和旅遊板塊回調，新能源汽車板塊逆勢揚升

。滬指今日衝高回落，一度跌至３１５３點，午後獲陸股通資金大幅流入托市，總結全日滬綜指

仍升０﹒０５％，報３１６３﹒４５點，深成指升０﹒２３％，創業板指更升０﹒５１％。

農曆新年將至，人民銀行今日淨投放１１５０億元（人民幣．下同），連續兩日放水。不過

股市交投持續收縮，兩市全日成交６８１５億元，按日減少８﹒１％。陸股通全日淨流入超過

９５億元，連續七日淨流入。



＊豬肉價格走低，豬肉股急跌＊



標普預計內地房地產業今年將緩慢復甦，樓價下跌之下，將造成銷售額可能會進一步下降

５％至８％。地產股回調領跌，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒８％，格力地產

（滬：６００１８５）跌３﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒１％。

據內媒報道，去年１２月份至今，豬肉價格整體呈現波動下行的走勢，降幅較大。豬肉股午

後走低，得利斯（深：００２３３０）急跌３﹒４％，益生股份（深：００２４５８）挫

２﹒４％，華統股份（深：００２８４０）跌２﹒１％，正虹科技（深：０００７０２）、傲農

生物（滬：６０３３６３）、順鑫農業（深：０００８６０）、正邦科技（深：００２１５７）

跟跌近２％。

中航電測（深：３００１１４）發布公告稱，擬以發行股份方式購買航空工業集團持有的成

飛集團（深：００２１９０）１００％股權，資料顯示，成飛集團總資產超過１５００億元，遠

超中航電測。不過消息為相關股份帶來震盪，成飛集成開盤即跌停，中航電測今日開市起開始停

牌。



＊疫情影響出遊，西安旅遊跌停＊



內地疫情未受控，世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，正與中國探討春節期間感染再次激增的風

險，指缺乏數據仍給應對措施造成挑戰。旅遊股跌幅居前，西安旅遊（深：０００６１０）跌停

，曲江文旅（滬：６００７０６）大跌６﹒３％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌３﹒１％，

中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒６％，九華旅遊（滬：６０３１９９）跌１﹒７％，西域

旅遊（深：３００８５９）跌１﹒２％，中青旅（滬：６００１３８）、黃山旅遊

（滬：６０００５４）齊跌１﹒１％。

工信部強調，要穩住汽車等大宗消費，並用市場化辦法促進優勢新能源汽車整車企業做強做

大和配套產業發展。部分新能源汽車板塊逆市揚升，北汽藍谷（滬：６００７３３）升３﹒４％

，長城汽車（滬：６０１６３３）升１％，長安汽車（深：０００６２５）升０﹒５％。

（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１７﹒８７ ＋０﹒２０

上證綜合指數 ３１６３﹒４５ ＋０﹒０５ ２７５４﹒００

深證綜合指數 ２０４８﹒７７ ＋０﹒１０ ４０６１﹒００

上證Ｂ股指數 ２８６﹒０５ ＋０﹒０２ １﹒４９

深證Ｂ股指數 １１６６﹒８４ －１﹒６４ ０﹒６９

上證１８０指數 ８５１１﹒３５ ＋０﹒０９

上證３８０指數 ５７２３﹒５４ ＋０﹒０１

深證成份指數 １１４６５﹒７３ ＋０﹒２３

中小創新指數 ２３００﹒９１ ＋０﹒０８

深圳創業板指數 ２４５８﹒４９ ＋０﹒５１

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