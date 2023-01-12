《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１９％，報８４８７﹒７８點，上
證３８０指數半日跌０﹒２６％，報５７０７﹒９４點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒６３億元，用１８﹒３７
億元或３﹒５％。
地產股盤中顯著回調，金地集團（滬：６００３８３）挫３﹒８％，格力地產
（滬：６００１８５）跌４﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，萬業企業
（滬：６００６４１）跌２％。
高盛看好油市前景，抵消美國原油庫存大幅增加的負面因素，國際油價周三（１１日）升逾
３％，創下一周新高，且創下去年１０月初以來最長連漲。石油股今早上揚，中海油服
（滬：６０１８０８）升１﹒７％，海油發展（滬：６００９６８）升２﹒４％，海油工程
（滬：６００５８３）升近２％。
全國工業和信息化工作會議在北京召開，工信部在會上強調，要穩住汽車等大宗消費，並用
市場化辦法促進優勢新能源汽車整車企業做強做大和配套產業發展。汽車整車股稍升，廣汽集團
（滬：６０１２３８）升０﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）揚１﹒３％，北汽藍谷
（滬：６００７３３）升１﹒８％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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