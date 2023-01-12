《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１９％，報８４８７﹒７８點，上

證３８０指數半日跌０﹒２６％，報５７０７﹒９４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒６３億元，用１８﹒３７

億元或３﹒５％。

地產股盤中顯著回調，金地集團（滬：６００３８３）挫３﹒８％，格力地產

（滬：６００１８５）跌４﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒１％，萬業企業

（滬：６００６４１）跌２％。

高盛看好油市前景，抵消美國原油庫存大幅增加的負面因素，國際油價周三（１１日）升逾

３％，創下一周新高，且創下去年１０月初以來最長連漲。石油股今早上揚，中海油服

（滬：６０１８０８）升１﹒７％，海油發展（滬：６００９６８）升２﹒４％，海油工程

（滬：６００５８３）升近２％。

全國工業和信息化工作會議在北京召開，工信部在會上強調，要穩住汽車等大宗消費，並用

市場化辦法促進優勢新能源汽車整車企業做強做大和配套產業發展。汽車整車股稍升，廣汽集團

（滬：６０１２３８）升０﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）揚１﹒３％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）升１﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

