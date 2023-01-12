《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒０９％，報８５１１﹒３５點，

上證３８０指數收升０﹒０１％，報５７２３﹒５４點。

飛豬發布《２０２３年春節出遊風向標》報告顯示，截至目前，２０２３年春節出遊預訂量

同比去年增長超六成。中長線遊需求持續恢復，跨省遊訂單佔比已超八成，出境遊預訂量創下近

三年峰值。惟旅遊股仍受壓，中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒６％，中青旅

（滬：６００１３８）跌１﹒１％。

地產股盤中顯著回調，金地集團（滬：６００３８３）挫３﹒８％，格力地產

（滬：６００１８５）跌３﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒４％，萬業企業

（滬：６００６４１）跌１﹒９％。

高盛看好油市前景，抵消美國原油庫存大幅增加的負面因素，國際油價周三（１１日）升逾

３％，創下一周新高，且創下去年１０月初以來最長連漲。石油股上揚，中海油服

（滬：６０１８０８）升１﹒２％，海油發展（滬：６００９６８）升２﹒１％，海油工程

（滬：６００５８３）升１﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

