《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指半日跌０﹒０３％，報１１４３６﹒４３點，深證中

小創新指數半日跌０﹒２４％，報２２９３﹒５１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９３﹒８億元，用２６﹒２億元

或５％。

特斯拉（Ｔｅｓｌａ）最新一座超級工廠有可能落腳在印尼，而非之前許多人猜測的南韓、

墨西哥，最新的超級工廠預計完工後，可年產１００萬輛電動車。美股特斯拉隔晚反彈近４％，

報１２３﹒２２美元。特斯拉概念股跟隨急升，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒１％，贛

鋒鋰業（深：００２４６０）升１﹒７％。

全國工業和信息化工作會議在北京召開，工信部在會上強調今年要抓好１３個方面重點任務

，包括要加快大飛機產業化發展，推動工業母機高質量發展。大飛機概念拉漲，通達股份

（深：００２５６０）、利君股份（深：００２６５１）漲停，愛樂達（深：３００６９６）升

４﹒７％。

鋰電池概念股今早走強，寧德時代（深：３００７５０）升１﹒１％，億緯鋰能

（深：３０００１４）升１﹒９％，恩捷股份（深：００２８１２）升２﹒４％，鹽湖股份

（深：０００７９２）升２﹒９％，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒１％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）升１﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

