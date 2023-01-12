《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指今日收升０﹒２３％，報１１４６５﹒７３點，深證

中小創新指數收升０﹒０８％，報２３００﹒９１點。

據內媒引述商戶報道，在北京新發地農產品批發市場豬肉銷售大廳，去年１２月份至今，豬

肉價格整體呈現波動下行的走勢，降幅較大。豬肉股走低，益生股份（深：００２４５８）挫

２﹒４％，海大集團（深：００２３１１）跌１﹒７％，正邦科技（深：００２１５７）跌

１﹒７％，順鑫農業（深：０００８６０）跌１﹒９％。

特斯拉（Ｔｅｓｌａ）最新一座超級工廠有可能落腳在印尼，而非之前許多人猜測的南韓、

墨西哥，最新的超級工廠預計完工後，可年產１００萬輛電動車。美股特斯拉隔晚反彈近４％，

報１２３﹒２２美元。特斯拉概念股跟隨急升，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒２％，贛

鋒鋰業（深：００２４６０）升１﹒５％。

全國工業和信息化工作會議在北京召開，工信部在會上強調今年要抓好１３個方面重點任務

，包括要加快大飛機產業化發展，推動工業母機高質量發展。大飛機概念拉漲，通達股份

（深：００２５６０）、利君股份（深：００２６５１）漲停，愛樂達（深：３００６９６）升

３﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

