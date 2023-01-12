《經濟通通訊社１２日專訊》特斯拉（Ｔｅｓｌａ）最新一座超級工廠有可能落腳在印尼，

而非之前許多人猜測的南韓、墨西哥，最新的超級工廠預計完工後，可年產１００萬輛電動車。

據外電引述知情人士稱，特斯拉與印尼政府接近達成簽署新建工廠的初步協議，確切設置地

點尚未透露，不過這座超級工廠將同時具備電池與電動車生產能力，預計年產能可達到１００萬

輛。

知情人士表示，協商內容包括計劃在印尼建造服務於生產和供應鏈等不同功能的多項設施。

不過，交易尚未簽定，協議仍有落空的可能。知情人士又指，印尼是電池原料鎳礦的生產國，也

是特斯拉的主要供應商之一，雙方已經在數個月前就開始討論相關事宜，不過目前印尼政府與特

斯拉官方都並未證實此傳聞。

美股特斯拉隔晚反彈近４％，報１２３﹒２２美元。滬深特斯拉概念股跟隨急升，隆基綠能

（滬：６０１０１２）升２﹒９％，天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業

（深：００２４６０）、天賜材料（深：００２７０９）、先導智能（深：３００４５０）等漲

約２％，寧德時代（深：３００７５０）升１﹒４％，璞泰來（滬：６０３６５９）升０﹒７％

，拓普集團（滬：６０１６８９）升０﹒４％，中航光電（深：００２１７９）升０﹒２％。

（ｊｔ）

