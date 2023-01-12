《經濟通通訊社１２日專訊》市場繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐，及中國重新開放提振
強勁需求，帶動原油需求上升，加上高盛看好油市前景，抵消美國原油庫存大幅增加的負面因素
，國際油價周三（１１日）升逾３％，創下一周新高，且創下去年１０月初以來最長連漲。
紐約期油收市升２﹒２９美元或３﹒０５％，每桶報７７﹒４１美元，連升第五個交易日。
倫敦布蘭特期油收市升２﹒５７美元或３﹒２１％，每桶報８２﹒６７美元，連升第三個交易日
。
高盛商品研究主管Ｊｅｆｆ Ｃｕｒｒｉｅ預期，環球經濟前景看俏，原油需求可望持續上
升，紐約油價第三季有望重返１００美元以上，布蘭特油價則挑戰１１０美元。
Ａ場石油股今早上揚，中海油服（滬：６０１８０８）升３﹒３％，海油發展
（滬：６００９６８）升３﹒１％，海油工程（滬：６００５８３）升２﹒１％，中曼石油
（滬：６０３６１９）升１﹒９％，中國海油（滬：６００９３８）彈１﹒６％，中國石油
（滬：６０１８５７）升逾１％，中國石化（滬：６０００２８）跟升０﹒２％。（ｊｔ）
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