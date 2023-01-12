《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒引述商戶報道，在北京新發地農產品批發市場豬肉銷售

大廳，去年１２月份至今，豬肉價格整體呈現波動下行的走勢，降幅較大。

商戶介紹，排骨現在賣１７元（人民幣．下同）╱斤，五花肉一斤賣１３元，比上個月下降

５元左右。數據顯示，２０２２年１２月份，新發地市場白條豬批發的加權平均價是２４﹒０７

元╱公斤，比１１月份下降１９﹒８７％。

豬肉股午後走低，益生股份（深：００２４５８）挫２﹒１％，禾豐股份

（滬：６０３６０９）跌１﹒８％，海大集團（深：００２３１１）跌１﹒６％，正邦科技

（深：００２１５７）跌１﹒５％，順鑫農業（深：０００８６０）跌１﹒１％，新希望

（深：０００８７６）跌０﹒９％，雙匯發展（深：０００８９５）跌０﹒４％，神農集團

（滬：６０５２９６）跌０﹒４％，牧原股份（深：００２７１４）跌０﹒２％。

國家統計局公布的最新數據顯示，由於生豬供給持續增加，１２月豬肉價格環比下降

８﹒７％，降幅比上月擴大８﹒０個百分點。從同比看，當月豬肉價格上漲２２﹒２％，漲幅比

上月回落１２﹒２個百分點。（ｊｔ）

