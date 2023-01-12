《經濟通通訊社１２日專訊》據外交部官網，中國外交部亞洲司司長劉勁松周三（１１日）

會見東帝汶駐華大使桑托斯，介紹中國防疫政策，並就雙邊關係等交換意見。

桑托斯說，作為駐華大使，三年來他在華所見所聞，令其對中國的防疫政策深感欽佩。中方

優化調整疫情防控對地區乃至全球經濟發展意義重大。東方期待同中方擴大人員往來，不會對中

國遊客採取任何限制措施。（ｃａ）



