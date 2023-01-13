《經濟通通訊社１３日專訊》對於２０２３年美聯儲加息以及溢出效應，人民銀行副行長宣

昌能表示，總的看，發達經濟體貨幣政策調整對中國影響有限，對其他比較小的新興市場經濟體

影響可能比較大。人行繼續綜合施策，積極穩妥應對發達經濟體貨幣政策調整。堅持穩字當頭、

以我為主，根據國內經濟形勢把握好穩健貨幣政策的力度和節奏，增強人民幣匯率彈性，發揮匯

率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，引導市場主體樹立風險中性理念，加強跨境資金流

動宏觀審慎管理。強化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定。

當前和今後人民幣匯率走勢會受到國內外經濟金融形勢、國際收支、市場風險偏好等多重因

素影響，短期測不准是必然的。總的看，保持基本穩定有堅實的基礎。近期，中國經濟總體延續

恢復的發展態勢，疫情防控動態優化，在全球高通脹背景下保持了物價的基本穩定，考慮到主要

經濟體經濟景氣指數下降，中國貿易順差增速可能有所回落。在多種力量綜合作用下，中國人民

幣匯率將總體保持平穩運行。（ｅｗ）

