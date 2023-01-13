《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行金融市場司負責人馬賤陽表示，進一步促進平台企業

規范健康發展。前一段時間，大型平台企業的金融業務整改取得了積極成效，大多數問題已經基

本完成。下一步，將繼續推動平台企業善始善終完成整改工作，提升常態化監管水平，支持平台

企業加強技術創新，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

他表示，２０２０年１１月以來，螞蟻集團等１４家大型平台企業針對過去金融業務存在的

無牌經營、監管套利、無序擴張、侵害消費者權益等突出問題扎實開展整改。一年多來，在各監

管部門尤其是１４家平台企業非常積極，也非常理解，取得了一些積極成效。



＊優化民營企業債券融資支持機制＊



他又表示，進一步擴大民營企業債券融資規模。去年１１月份對民營企業融資的「第二支箭

」進行了優化，進一步加大力度，一個多月支持了民營企業發行債券１６９億元，下一步將進一

步優化民營企業債券融資支持機制，擴大民營企業發債融資規模。

普惠小微貸款增速連續四年保持在２０％以上，去年１１月新發放的普惠小微企業貸款加權

平均利率是４﹒９％，處於歷史較低水平。（ｅｗ）

