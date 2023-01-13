《經濟通通訊社１３日專訊》人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，１２月份新發放個人住房貸款

利率，全國平均為４﹒２６％，和去年１２月同比下降１﹒３７個百分點，這是２００８年有統

計以來的歷史最低水平。這一次新調整的政策主要是動態調整允許階段性放寬新發放首套房貸利

率下限的城市範圍，形成支持房地產市場平穩健康發展的長效機制。



＊房貸利率政策根據房價走勢動態調整，但又具較強穩定性＊



關於房價，鄒瀾表示，統計局按月公布７０城房價的同比、環比數據，對７０城的歷史數據

作過分析，發現房價確實存在明顯的周期性波動規律。出現連續三個月上漲或者連續三個月下降

，能夠說明房價出現了趨勢性變化。這個趨勢性變化形成的時間往往是比較長的，按照新政策，

雖然城市政府每季度評估房價變動情況，但是到達觸及條件，真正要調整房貸利率下限這個周期

可能要遠遠超過評估周期的，也就是說房貸利率政策既是根據房價走勢動態調整，同時這個政策

又具有較強的穩定性。

建立動態調整長效機制後，新發放首套房貸利率政策能夠實現「因城施策」原則下的雙向動

態靈活調整，既能夠有效支持房地產市場面臨較大困難的城市政府，用足用好政策工具箱，也能

引導房價出現趨勢性上漲的城市政府及時退出，促進當地房地產市場平穩健康發展。（ｅｗ）

