《經濟通通訊社１３日專訊》人行調查統計司司長阮健弘表示，２０２２年１２月，社會融
資規模增量為１﹒３１萬億元（人民幣﹒下同），同比少增１﹒０５萬億元。少增１﹒０５萬億
元，主要是受債券融資減少較多的影響。
阮健弘指出，當月政府債券融資２８０９億元，同比少８８６５億元，主要是今年政府債券
發行的節奏比較靠前，前１１個月已經新增６﹒８４萬億元，已經同比多增近１萬億元，財政也
提前加大支持實體經濟的力度。另一方面，債券市場有所波動，企業債券融資受到一定影響，
１２月企業債券融資淨減少４８８７億元，同比少７０５４億元。雖然當月社會融資規模同比少
增，作為社會融資規模的重要組成部分，１２月當月金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款增加
了１﹒４４萬億元，同比多增４０５１億元，銀行信貸對實體經濟的支持力度繼續加大。
從全年的社會融資規模來看，全年社會融資規模增量３２﹒０１萬億元，比上年多增
６６８９億元，金融體系對實體經濟的支持力度較大。結構上的數據顯示，金融機構對實體經濟
的信貸支持有所加強。２０２２年，金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款增加２０﹒９１萬億
元，同比多增９７４６億元。政府債券淨融資７﹒１２萬億元，同比多增１０７４億元。表外融
資少減較多。２０２２年，委托貸款增加３５７９億元，同比多增５２７５億元；信托貸款減少
６００３億元，同比少減１﹒４１萬億元；未貼現銀行承兌匯票減少３４１１億元，同比少減
１５０５億元。另外，企業債券有所少增。２０２２年，企業債券淨融資２﹒０５萬億元，同比
少增１﹒２４萬億元。股票融資１﹒１８萬億元，與上年大致持平。（ｅｗ）
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