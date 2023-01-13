《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署新聞發言人呂大良表示，２０２２年中國對東盟進出

口佔對其他ＲＣＥＰ成員國進出口規模的５０﹒３％。中國對東盟進出口的中間產品４﹒３６萬

億元（人民幣．下同），增長１６﹒２％，佔中國與東盟進出口總值的６７％。



＊南韓進出口規模居中國與ＲＣＥＰ其他成員國進出口首位＊



２０２２年，中國對ＲＣＥＰ其他成員國進出口增速超過兩位數的達到了８個，其中對印度

尼西亞、新加坡、緬甸、柬埔寨、老撾進出口增速均超過了２０％。對南韓的進出口規模位居中

國與ＲＣＥＰ其他成員國進出口的首位，達到２﹒４１億萬億元，增長３﹒２％。

２０２２年，中國對ＲＣＥＰ其他成員國進出口中間產品８﹒７萬億元，增長８﹒５％，佔

同期中國對其他成員國進出口總值的６７﹒２％，從主要商品看，中國對ＲＣＥＰ其他成員國出

口機電產品、勞動密集型產品分別增長１３﹒２％和２０﹒７％，其中電子元件、蓄電池、汽車

分別增長１５％、５０﹒３％和７１﹒６％。中國自ＲＣＥＰ其他成員國進口機電產品、金屬礦

及礦砂、消費品也分別佔４６﹒２％、１０﹒４％和１０﹒２％；原油、天然氣等能源產品的進

口值增長較快。（ｅｗ）

