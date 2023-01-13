《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行副行長宣昌能在國新辦發布會表示，數據顯示，

２０２２年中國金融體系運行平穩，流動性合理充裕，信貸總量增長穩定性增強。２０２２年，

人行兩次降準，為實體經濟提供超一萬億元（人民幣．下同）長期流動性，上繳結存利潤

１﹒１３萬億元，運用再貸款再貼現、中期借貸便利、公開市場操作等多種方式投放流動性，為

穩定宏觀經濟大盤提供了適宜的流動性環境。

２０２２年，廣義貨幣供應量Ｍ２同比增長１１﹒８％，比上年末高２﹒８個百分點；人民

幣貸款增加２１﹒３１萬億元，比上年多增１﹒３６萬億元；社會融資規模存量同比增長

９﹒６％，社會融資規模增量為３２﹒０１萬億元，比上年多增６６８９億元。



＊全年投向製造業的中長期貸款餘額同比增長３６﹒７％＊



宣昌能指出，２０２２年，人行及時推出多項結構性貨幣政策工具，精準惠及受困群體和重

點流域，助力穩住經濟大盤。全年投向製造業的中長期貸款餘額同比增長３６﹒７％，比各項貸

款增速高２５﹒６個百分點。科技型中小企業貸款餘額同比增長２４﹒３％，比各項貸款增速高

１３﹒２個百分點。

「專精特新」企業貸款餘額同比增長２４％，比各項貸款增速高１２﹒９個百分點。普惠小

微貸款餘額同比增長２３﹒８％，比各項貸款餘額增速高１２﹒７個百分點。普惠小微授信戶數

為５６５２萬戶，同比增長２６﹒８％。

同時，人行指導政策性、開發性銀行投放政策性開發性金融工具資金７３９９億元，用好用

足８０００億新增信貸額度，重點發力支持和帶動基礎設施建設。２０２２年末，投向基礎設施

領域的中長期貸款餘額同比增長１３％，比各項貸款增速高１﹒９個百分點。（ｅｗ）

