《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開９０點，報２１６０５點。最高升２５５點報
２１７７０點，最低跌３９點報２１４７４點。恒指收報２１７３８點，升２２４點或
１﹒０４％。
北水全日淨流入２０﹒４２億元，上日淨流出２４﹒２２億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、信達生物（０１８０１）、美團（０３６９０）。
主板成交１３３０﹒１１億元減少１６﹒７％。其中港股通成交３６８﹒７億元，佔總成交
２７﹒７％。
騰訊控股升２﹒０３％報３７１﹒４元，北水淨買入８﹒４億元；中國移動升１﹒３７％報
５５﹒５元，北水淨買入４﹒４億元；藥明生物升６﹒３７％報７２﹒６元，北水淨買入３﹒１
億元。
建設銀行升１％報５﹒０６元，北水淨賣出２﹒４億元；信達生物升６﹒１７％報
４２﹒１５元，北水淨賣出２億元；美團跌１﹒０４％報１７１﹒２元，北水淨賣出１﹒４億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） ８﹒４０
中國移動 （００９４１） ４﹒４３
藥明生物 （０２２６９） ３﹒１１
比亞迪股份 （０１２１１） １﹒１４
李寧 （０２３３１） ０﹒２５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建設銀行 （００９３９） －２﹒３７
信達生物 （０１８０１） －１﹒９５
美團 （０３６９０） －１﹒３９
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒８８
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒８３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇