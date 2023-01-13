《經濟通通訊社１３日專訊》長汽（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，接到公司控
股股東創新長城通知，創新長城於今日將原質押給中國民生銀行股份有限公司保定分行的公司股
份３３００萬股解除質押。（ａｃ）
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13/01/2023 17:54
《國企紅籌》長汽控股股東所持３３００萬股公司股份獲解除質押
《經濟通通訊社１３日專訊》長汽（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，接到公司控
股股東創新長城通知，創新長城於今日將原質押給中國民生銀行股份有限公司保定分行的公司股
份３３００萬股解除質押。（ａｃ）
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