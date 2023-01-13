《經濟通通訊社１３日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，建議委
任副行長殷久勇為執行董事及董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員；建議委任副行長周萬
阜為執行董事及董事會社會責任（ＥＳＧ）與消費者權益保護委員會委員。上批准其董事任命及
中國銀保監會核准其執行董事任職資格後方可生效。（ａｃ）
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13/01/2023 18:17
交通銀行（０３３２８）建議委任副行長殷久勇、周萬阜為執行董事
《經濟通通訊社１３日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，建議委
任副行長殷久勇為執行董事及董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員；建議委任副行長周萬
阜為執行董事及董事會社會責任（ＥＳＧ）與消費者權益保護委員會委員。上批准其董事任命及
中國銀保監會核准其執行董事任職資格後方可生效。（ａｃ）
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